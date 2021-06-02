Бойовики на Донбасі дотримуються "тиші", але заважають місії ОБСЄ

У середу, 2 червня, порушень режиму припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Однак бойовики заважають роботі моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, Місія ОБСЄ продовжує фіксувати переміщення і накопичення військової техніки бойовиків, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів і польотів безпілотників ОБСЄ. Також окупанти розміщують озброєння і військову техніку з порушенням ліній відведення.

"Збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння і військової техніки і порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї. Наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики продовжують забороняти допуск представників місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території. Зокрема, в населених пунктах Бессарабка, Нова Мар'ївка.

Також безпілотники ОБСЄ піддавалися впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння при виконанні запланованих польотів уздовж всієї лінії розмежування. Зокрема, в районах населених пунктів Криничне, Богданівка та Голубівка.

Крім того, бойовики використовують засоби радіоелектронної боротьби для перешкоджання прольотам безпілотників ОБСЄ. Окупанти ставлять перешкоди під час прольоту в районі населених пунктів Степанівка, Костянтинівка, Кам'янка, Красногорівка на підконтрольній Україні території

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж всієї лінії розмежування. З приводу цих порушень українською стороною СЦКК направлено НСТУ СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.