Бойовики на Донбасі дотримуються "тиші", але заважають місії ОБСЄ
У середу, 2 червня, порушень режиму припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Однак бойовики заважають роботі моніторингової місії ОБСЄ.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Так, Місія ОБСЄ продовжує фіксувати переміщення і накопичення військової техніки бойовиків, а також факти систематичного перешкоджання роботі патрулів і польотів безпілотників ОБСЄ. Також окупанти розміщують озброєння і військову техніку з порушенням ліній відведення.
"Збройні формування ОРДО продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння і військової техніки і порушують як лінії відведення, так і межі виділених місць зберігання зброї. Наявні порушення можуть свідчити про бойове злагодження механізованих підрозділів противника", - йдеться в повідомленні.
Крім того, бойовики продовжують забороняти допуск представників місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території. Зокрема, в населених пунктах Бессарабка, Нова Мар'ївка.
Також безпілотники ОБСЄ піддавалися впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння при виконанні запланованих польотів уздовж всієї лінії розмежування. Зокрема, в районах населених пунктів Криничне, Богданівка та Голубівка.
Крім того, бойовики використовують засоби радіоелектронної боротьби для перешкоджання прольотам безпілотників ОБСЄ. Окупанти ставлять перешкоди під час прольоту в районі населених пунктів Степанівка, Костянтинівка, Кам'янка, Красногорівка на підконтрольній Україні території
"Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж всієї лінії розмежування. З приводу цих порушень українською стороною СЦКК направлено НСТУ СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 1 червня, окупанти п'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Крім того, бойовики на Донбасі готують обстріли з мінометів. Також відомо, що противник ховає важке озброєння на Донбасі.
Додамо, що бойовики не пропускали спостерігачів ОБСЄ через свої блокпости в Донецькій області. Пояснювали відмову наказом від командирів та розмінуванням територій.