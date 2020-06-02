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Загострення на Донбасі: бойовики вели обстріли з житлових кварталів

Новини » Надзвичайні події     02.06.2020 - 23:08
Загострення на Донбасі: бойовики вели обстріли з житлових кварталів
Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

Окупанти обстрілювали українських військових мінами також застосували артилерійські системи

Окупаційні війська на Донбасі провели 2 червня провокаційні обстріли, розмістившись у житлових районах. Українські військові на провокації не піддалися.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Встановлено, що противник вів вогонь з північної частини села Новоласпа. З цієї точки було випущено 13 мін 82-го калібру. Також поруч з будинками мирних мешканців Староласпи бойовики розмістили 152 мм артилерійські системи - із них було проведено три обстріли у бік українських позицій біля Старогнатівки.

"Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинкам мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам", - підкреслили у штабі.

Крім того зафіксовано міномети противника на межі ділянки розведення №3 "Петрівське". Бойовики також обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Богданівки.

У штабі вважають, що окупаційні війська намагалися спровокувати українські сили відкрити вогонь у відповідь, аби дискредитувати їх напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, 2 червня до Берліну прибула українська делегація для переговорів, на порядку денному: деокупація ОРДЛО і Криму.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ДонбасобстрелпровокацииООС
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