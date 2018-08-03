Бойовики на Донбасі перешкоджають спостерігачам СММ ОБСЄ у доступі до об'єктів і територій

Також тривають обстріли БПЛА спостерігачів

Збройні формування на Донбасі продовжують перешкоджати спостерігачам Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у доступі до об'єктів і територій, особливо в районі Новоазовська та кордону із Росією, інколи із застосуванням зброї. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"У непідконтрольних урядові районах на півдні Донецької області ми постійно стикаємося з обмеженнями з боку членів збройних формувань... Особливо в районі Новоазовська, тут ми стикалися із обмеженнями близько 40 разів із 26 червня. Іноді під загрозою застосування зброї. Інколи вони навіть відкривають вогонь в бік неозброєних цивільних спостерігачів... Далі на схід, ближче до району кордону із Російською Федерацією ситуація була ще гіршою... Сторони повинні гарантувати доступ спостерігачам і дотримуватись Мінських угод", - заявив він.

Також, за словами Хуга, тривають обстріли безпілотних літальних апаратів (БПЛА) СММ.

"Кожне таке обмеження є очевидним фактом того, що від нас щось приховують, вони завжди щось приховують", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 3 серпня, Хуг повідомив, що на окупованому Донбасі за 6 місяців 2018 року загинули 29 мирних жителів. Ще 132 особи отримали поранення.