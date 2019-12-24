Бойовики на Донбасі підвищують рівень боєготовності, - розвідка

Фото: бойовики на Донбасі (з відкритих джерел)

В артилерійських підрозділах окупантів зросла інтенсивність проведення занять з виходом техніки

Російське командування на Донбасі підвищує рівень готовності до негайного застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони, посилаючись на дані розвідки.

Зазначається, що в артилерійських підрозділах окупантів зросла інтенсивність проведення занять з виходом техніки на полігони для тренувань та навчань зі стрільбою.

Також у грудні контроль виконання вправ стрільб в артилерійських підрозділах здійснювався старшими офіцерами, які у складі спеціальних комісій прибували з території РФ. Окупанти поповнюють боєкомплект артилерійських підрозділів, у т. ч. для реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що в результаті обстрілів на Донбасі постраждав український військовий.

Додамо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пообіцяв, що Росія вплине на угрупування "ДНР" і "ЛНР" для того, щоб було виконано рішення "нормандської четвірки". Глава російського МЗС вважає, що Володимир Зеленський хоче позитивних зрушень у відносинах з Росією, але є ті, хто намагається перешкодити йому в цьому.

Раніше у Кремлі заявили, що Володимир Зеленський хоче вирішити конфлікт на Донбасі, але для цього потрібно домінування на політичній арені України. Пєсков зазначив, що це допоможе вирішити конфлікт на сході України.