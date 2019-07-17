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Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС із гранатометів

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 20:00
Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС із гранатометів
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ворог шість разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 17 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу Миколаївки, поряд Широкиного, околиці Мар'їнки, неподалік Водяного, в районі населеного пункту Павлопіль, поблизу Богданівки.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові зафіксували та знищили новітній російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" на Донбасі. 

Крім того, на Донбасі 16 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, із них 3 рази - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 та 82 мм. Втрат серед українських військових немає. 

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Теми: Новини ООС
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