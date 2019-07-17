ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 07:37
Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики знову застосовували заборонену Мінськом зброю

На Донбасі 16 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, із них 3 рази - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це повідомляють у прес-центрі штабу ООС у Facebook.

Також, противник відкривав вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, обстріли зафіксовано в районі Опитного, Новотроїцького, Верхньоторецього, Красногорівки, Лебединського, Миколаївка, Кримського, Новолуганського. 

"В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 16 липня втрат окупантів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні. 

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил - у районі Миколаївки, Широкиного та Мар'їнки. 

Раніше повідомлялося, що 15 липня бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. В результаті обстрілів загинув військовий і троє отримали поранення.

РБК-Україна писало, що українські військові зафіксували та знищили новітній російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" на Донбасі. 

На Донбасі бойовики знову застосували міномети Російські паспорти в ОРДЛО видають без зазначення місця проживання
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся