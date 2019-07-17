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Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из гранатометов

Новости » Общество    17.07.2019 - 20:00
Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС из гранатометов
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 17 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил, а именно: вблизи Николаевки, рядом Широкиного, окрестности Мартинки, недалеко от Водяного, в районе населенного пункта Павлополь, вблизи Богдановки.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные зафиксировали и уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" на Донбассе.

Кроме того, на Донбассе 16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - с применением запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

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Темы: Новости ООС
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