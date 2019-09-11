Бойовики на Донбасі обстріляли Новотошківське та Майорськ

Бойовики на Донбасі обстріляли населені пункти Новотошківське та Майорськ, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані Української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українська сторона СЦКК сповістила про вищевказані факти представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликала зафіксувати їх. Крім того, СЦКК вказала на порушення бойовиками режиму припинення вогню.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування РФ порушуючи Мінські домовленості та режим припинення вогню підступно 10 вересня здійснили обстріли населених пунктів Новотошківське та Майорськ застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм. Загалом противник випустив 9 мін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню, чотири військовослужбовці отримали поранення, ще два - бойові травмування.

Крім того, РБК-Україна писало, що ремонтні роботи на мосту в Станиці Луганській не можуть розпочатися, так як бойовики не виконали демонтаж фортифікаційних споруд.