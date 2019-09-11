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Тейлор: через санкції росіяни вже хочуть забратися з Донбасу

Новини » Політика    11.09.2019 - 04:19
Тейлор: через санкції росіяни вже хочуть забратися з Донбасу
Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Санкції мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що є ознаки, що росіяни хотіли б піти з Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Голос Америки".

Тейлор додав, що тягар санкцій позначається на економіці Росії.

"Я бачу ознаки того, що економічний тягар, який росіяни відчувають - і йдеться не лише про санкції, але санкції також, бо санкції таки мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку, - тягар, який платить російський уряд і російський народ, позначається на їхній економіці. Бо їм доводиться платити за свої війська на Донбасі. За підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму", - сказав Тейлор.

Він додав, що "ціна Донбасу та Криму для росіян, на додачу до ціни санкцій, навертають до думки, що вони хотіли б забратися з Донбасу".

"Якщо ми продовжимо санкції і будемо говорити з ними - у якому завгодно форматі... Бо діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо цей формат спрацює, то це чудовий формат!" - заявив Тейлор.

Нагадаємо, раніше Тейлор заявив, що Російська Федерація застосовує випробувану в Україні тактику гібридної війни в США і країнах Західної Європи, намагаючись діяти в західних країнах аналогічним шляхом дезінформації, кібератак і гібридної війни.

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