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Бойовики на Донбасі обстріляли Новолуганське

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Донбас, Середа 15 вересня 2021 17:16
Бойовики на Донбасі обстріляли Новолуганське Фото: бойовики в черговий раз обстріляли позиції ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Новолуганське. Окупанти обстріляли позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

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