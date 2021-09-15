Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское
Фото: боевики в очередной раз обстреляли позиции ООС на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
В среду, 15 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Новолуганское. Оккупанты обстреляли позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.