ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США у річницю роботи місії ОБСЄ в Україні закликали Росію не перешкоджати їй

Новость на русском → Київ, Неділя 21 березня 2021 10:14
США у річницю роботи місії ОБСЄ в Україні закликали Росію не перешкоджати їй Фото: місія ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки зробили заяву до сьомої річниці початку роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Вашингтон закликав Росію не перешкоджати роботі спостерігачів ОБСЄ.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні на сторінці у Twitter.

"Ми високо цінуємо невтомну 24/7 працю міжнародних та місцевих спостерігачів, які повинні мати доступ до всієї території України без погроз та залякування", - заявили у посольстві.

США вимагають, щоб Росія пропустила спостерігачів місії ОБСЄ на всю окуповану територію України.

"Ми закликаємо Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України, вільний від погроз та залякувань", - наголосили у дипломатичному представництві.

Місія ОБСЄ почала свою роботу на Донбасі у 2014 році. Станом на сьогодні спостерігачі місії здійснюють моніторинг ситуації на Донбасі, фіксують порушення перемир'я та звітують про це.

Нагадаємо, протягом цього тижня проросійські бойовики на Донбасі тричі перешкоджали роботі безпілотників ОБСЄ. Окупанти глушили безпілотники, щоб припинити їх політ над окупованою територією.

Зокрема, у понеділок, 15 березня, через перешкоди з боку бойовиків спостерігачі ОБСЄ втратили безпілотник. Безпілотник місії впав поблизу Петрівки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ОБСЄ Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
В Україні ще понад 11 тисяч нових випадків COVID-19
В Україні ще понад 11 тисяч нових випадків COVID-19
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні