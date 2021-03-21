США у річницю роботи місії ОБСЄ в Україні закликали Росію не перешкоджати їй
Сполучені Штати Америки зробили заяву до сьомої річниці початку роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Вашингтон закликав Росію не перешкоджати роботі спостерігачів ОБСЄ.
Про це йдеться у заяві посольства США в Україні на сторінці у Twitter.
"Ми високо цінуємо невтомну 24/7 працю міжнародних та місцевих спостерігачів, які повинні мати доступ до всієї території України без погроз та залякування", - заявили у посольстві.
США вимагають, щоб Росія пропустила спостерігачів місії ОБСЄ на всю окуповану територію України.
"Ми закликаємо Росію надати спостерігачам місії необмежений доступ до всієї території України, вільний від погроз та залякувань", - наголосили у дипломатичному представництві.
Місія ОБСЄ почала свою роботу на Донбасі у 2014 році. Станом на сьогодні спостерігачі місії здійснюють моніторинг ситуації на Донбасі, фіксують порушення перемир'я та звітують про це.
Нагадаємо, протягом цього тижня проросійські бойовики на Донбасі тричі перешкоджали роботі безпілотників ОБСЄ. Окупанти глушили безпілотники, щоб припинити їх політ над окупованою територією.
Зокрема, у понеділок, 15 березня, через перешкоди з боку бойовиків спостерігачі ОБСЄ втратили безпілотник. Безпілотник місії впав поблизу Петрівки.