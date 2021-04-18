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Бойовики на Донбасі обстрілюють мирне населення, щоб дискредитувати ЗСУ

Автор: Дмитро Левицький

Російсько-окупаційні сили з мінометів 82-го та 120-го калібрів обстрілюють населені пункти на Донбасі. Окупанти здійснюють обстріли, щоб звинуватити в цьому військовослужбовців Об'єднаних сил.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

Так, протягом 12-17 квітня окупанти провели низку провокацій з застосуванням мінометів та протитанкових гармат у напрямку населених пунктів Опитне, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка. Обстріли велися з боку Донецька.

А 14 квітня проросійські бойовики поширювали фейк про нібито загибель мирного мешканця Донецька в результаті обстрілу з боку українських військових.

"Українська сторона СЦКК прогнозує, що на фоні зростання кількості обстрілів зі сторони збройних формувань РФ із забороненого озброєння - зросте кількість інформаційних вкидів зі звинуваченнями в обстрілах з боку ЗС України", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, вчора під обстріл бойовиків потрапили два будинки в селищі Зайцеве на Донбасі. Окупанти застосували проти цивільного населення міномети 120-го калібру. Крім того, вчора бойовики поранили українського військового.

Додамо, на загострення ситуації на Донбасі відреагував Папа Римський. Понтифік закликав запобігти зростанню напруженості на Сході України.

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