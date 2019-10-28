Бойовики на Донбасі обстрілювали українських військових із гранатометів

За минулу добу зафіксовано 13 обстрілів

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби, 27 жовтня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети. Про це передає прес-центр ООС.

Повідомляється, що противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил також із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, неподалік Березового обстріли велися зі станкових протитанкових гранатометів (СПГ) та великокаліберних кулеметів. Біля Лебединського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, поблизу Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів. Неподалік Водяного противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Також зафіксовано обстріли поблизу Новолуганського, Луганського, Золотого-4 (поза межами ділянки розведення), Травневого, Кримського. Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

"З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксовані біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) і поблизу Травневого. Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, зброю, яка перебувала у добровольців у Золотому, вивезли з прифронтової зони 27 жовтня. За даними Міністерства внутрішніх справ, добровольці вивезли зброю.