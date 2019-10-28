Боевики на Донбассе обстреливали украинских военных из гранатометов

За прошедшие сутки в ООС зафиксировали 13 обстрелов

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 27 октября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы. Об этом передает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил также из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, недалеко от Березового обстрелы велись со станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов. Возле Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Водяного противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Также зафиксированы обстрелы вблизи Новолуганского, Луганского, Золотого-4 (вне участка разведения), Травневого, Крымского. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

"С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы возле Золотого-4 (вне участка разведения) и вблизи Травневого. Потери в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы", - отметили в ООС.

Напомним, оружие, которое находилось у добровольцев в Золотом, вывезли из прифронтовой зоны 27 октября. По данным Министерства внутренних дел, добровольцы вывезли оружие.