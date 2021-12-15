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Бойовики сім разів зривали "тишу" на Донбасі, поранений військовий

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Донбас, Середа 15 грудня 2021 07:15
Бойовики сім разів зривали "тишу" на Донбасі, поранений військовий Фото: бойовики на Донбасі 7 разів відкривали вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Поблизу Новолуганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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