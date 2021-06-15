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Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі

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Донбас, Вівторок 15 червня 2021 07:49
Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі Фото:бойових втрат серед українських військових немає (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування РФ вісім разів порушували режим припинення вогню. Станом на 7:00, 15 червня, зафіксоване одне порушення.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що ворог відкривав вогонь у районі Новотошківського, Водяного, Павлополя, Луганського.

Окрім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.

Станом на 7:00, 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів.

Нагадаємо, 14 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту поранені дві людини.

Минулої доби бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

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