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Бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів

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Донбас, Четвер 20 травня 2021 07:56
Бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів Фото: втрат серед українських військових внаслідок обстрілу немає (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

На Донбасі за вчора, 19 травня, збройні формування Російської Федерації один раз порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Біля Талаківки противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 18 травня бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, в штабі ООС повідомляли, що бойовики на Донбасі обладнають позиції для обстрілів позицій ООС на дитячих майданчиках.

Додамо, що окупанти спровокували аварію дрона місії ОБСЄ, після якої прийнято рішення призупинити польоти безпілотників дальнього радіусу.

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