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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС із забороненого озброєння

Автор: РБК-Україна

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. Так, у п'ятницю, 30 квітня, бойовики три рази порушили режим "тиші".

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від селища Красногорівка. Окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а в передмісті селища Піски - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 квітня, бойовики 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав поранення.

Крім того, ОБСЄ зафіксувало 37 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. У Луганській області ситуація стала гіршою.

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