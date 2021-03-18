Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння

Так, окупанти відкривали вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Південне.

Крім того, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, бойовики здійснювали обстріл з мінометів 120-го калібру і гранатометів різних систем.

Також в передмісті Богданівки окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.