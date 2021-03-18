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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения

Автор: РБК-Украина

В четверг, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Пивденное.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, боевики совершали обстрелы из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем.

Также в пригороде Богдановки оккупанты применяли автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты девять раз нарушали перемирие на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, недавно пророссийские боевики вновь препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ. Оккупанты заглушили беспилотник наблюдателей, когда он совершал пролет вблизи линии разграничения.

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