Бойовики на Донбасі вночі випустили 10 мін поблизу Лебединського

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

За минулу та поточну добу втрат немає

Протягом минулої доби, 8 лютого, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли поблизу населеного пункту Лебединське, застосувавши автоматичний станковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли зафіксовані поруч з Оріховим та неподалік Щастя.

"Вчора, 8 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм мінометів випустили 10 мін по захисникам Лебединського. За поточну добу втрат немає.

РБК-Україна писало, що бойовики близько 20 хвилин обстрілювали позиції Збройних сил України (ЗСУ) поблизу Оріхового.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у так званій "ДНР" бойовик зі складу "Міністерства державної безпеки" убив чотирьох осіб. Інцидент стався на околиці Донецька. Троє загиблих були бойовиками "МДБ ДНР". Після скоєння злочину терорист застрелився.