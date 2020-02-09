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Бойовики на Донбасі вночі випустили 10 мін поблизу Лебединського

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 07:25
Бойовики на Донбасі вночі випустили 10 мін поблизу Лебединського
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

За минулу та поточну добу втрат немає

Протягом минулої доби, 8 лютого, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли поблизу населеного пункту Лебединське, застосувавши автоматичний станковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли зафіксовані поруч з Оріховим та неподалік Щастя.

"Вчора, 8 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм мінометів випустили 10 мін по захисникам Лебединського. За поточну добу втрат немає.

РБК-Україна писало, що бойовики близько 20 хвилин обстрілювали позиції Збройних сил України (ЗСУ) поблизу Оріхового.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у так званій "ДНР" бойовик зі складу "Міністерства державної безпеки" убив чотирьох осіб. Інцидент стався на околиці Донецька. Троє загиблих були бойовиками "МДБ ДНР". Після скоєння злочину терорист застрелився.

Ситуація на Донбасі: втрат серед українських військових немає Бойовики на Донбасі близько 20 хвилин обстрілювали позиції ВСУ з артилерії
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