Боевики на Донбассе ночью выпустили 10 мин вблизи Лебединского

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

За прошедшие и текущие сутки потерь нет

За прошедшие сутки, 8 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики стреляли вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы рядом с Ореховым и неподалеку Счастья.

"Вчера, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска из 82-мм минометов выпустили 10 мин по защитникам Лебединского. За текущие сутки потерь нет.

РБК-Украина писало, что боевики около 20 минут обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Орехового.

Напомним, ранее сообщалось, что в так называемой "ДНР" боевик со склада "Министерства государственной безопасности" убил четырех человек. Инцидент произошел на окраине Донецка. Трое погибших были боевиками "МГБ ДНР". После совершения преступления террорист застрелился.