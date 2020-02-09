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Боевики на Донбассе ночью выпустили 10 мин вблизи Лебединского

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 07:25
Боевики на Донбассе ночью выпустили 10 мин вблизи Лебединского
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

За прошедшие и текущие сутки потерь нет

За прошедшие сутки, 8 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики стреляли вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы рядом с Ореховым и неподалеку Счастья.

"Вчера, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска из 82-мм минометов выпустили 10 мин по защитникам Лебединского. За текущие сутки потерь нет.

РБК-Украина писало, что боевики около 20 минут обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Орехового.

Напомним, ранее сообщалось, что в так называемой "ДНР" боевик со склада "Министерства государственной безопасности" убил четырех человек. Инцидент произошел на окраине Донецка. Трое погибших были боевиками "МГБ ДНР". После совершения преступления террорист застрелился.

Ситуация на Донбассе: потерь среди украинских военных нет Боевики на Донбассе около 20 минут обстреливали позиции ВСУ из артиллерии
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