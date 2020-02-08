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Бойовики на Донбасі близько 20 хвилин обстрілювали позиції ВСУ з артилерії

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 14:45
Бойовики на Донбасі близько 20 хвилин обстрілювали позиції ВСУ з артилерії
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики обстріляли позиції ВСУ поблизу Горіхового

Сьогодні, 8 лютого, збройні формування Російської Федерації в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену озброєння проти українських військовослужбовців. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

Повідомляється, що бойовики близько 20 хвилин обстрілювали позиції Збройних сил України (ЗСУ) поблизу Горіхового.

"Відразу з півночі від Первомайська протягом близько 20-ти хвилин окупанти здійснили 12 пострілів з артилерії калібру 122 мм і випустили 16 мін калібру 120 мм", - повідомили в Міноборони.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, 7 лютого на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому втрат серед українських військових не було.

Також РБК-Україна писало, що військові контррозвідники Служби безпеки України спільно зі зведеної групою розмінування Нацгвардії запобігли ймовірний теракт в Донецькій області. Повідомляється, що поблизу Слов'янська була виявлена бойова реактивна протитанкова граната РПГ-22, яка була захована в кущах біля траси М03.

Бойовики з забороненого озброєння обстріляли Оріхове Українські спецслужби запобігли можливому теракту на Донбасі
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