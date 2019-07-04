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На Донбасі у четвер поранено українського військового

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 13:16
На Донбасі у четвер поранено українського військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Станом на 12 годину четверга бойовики здійснили 9 обстрілів

У зоні ООС на Донбасі у четвер, 4 липня, у результаті обстрілів бойовиків отримав поранення український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

У Міноборони зазначили, що станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, противник продовжує активно застосовувати заборонені артилерію та міномети.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби один наш воїн отримав бойове травмування. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі за минулу добу, 3 липня, загострилася – у результаті обстрілів отримали поранення п'ять українських військовослужбовців. Так, збройні формування Російської Федерації 29 раз порушили режим припинення вогню, 13 раз застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 120 і 82 мм. Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 липня бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, у результаті чого отримали поранення двоє волонтерів-медиків. Відкрито кримінальне провадження, поліція кваліфікувала справу як "терористичний акт".

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