Бойовики на Донбасі почали масштабні навчання із залученням цивільних сил

Російські окупанти посилили бойову підготовку на Донбасі цього тижня. Бойовики проводять масштабні навчання із залученням цивільних сил і резервістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

"Російське окупаційне командування на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нарощує інтенсивність бойової підготовки у з’єднанях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ворог розпочав масштабні мобілізаційні командно-штабні навчання із залученням цивільних сил і засобів та призваних на збори резервістів.

За інформацією розвідки, російсько-окупаційні війська проводять у цьому році збори з резервістами у два етапи: підготовчий (21-25 вересня) і заліковий (4-8 жовтня).

Водночас бойовики під керівництвом російських інструкторів поводять інтенсивні навчання з артилерійських, танкових, мотострілецьких, розвідувальних та інженерно-саперних підрозділах з виконанням стрільб зі штатної зброї, водіння бойових машин та з розвідувально-диверсійної підготовки.