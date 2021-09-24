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Боевики на Донбассе начали масштабные учения с привлечением гражданских сил

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Донбасс, Пятница 24 сентября 2021 14:58
Боевики на Донбассе начали масштабные учения с привлечением гражданских сил Фото: боевики на Донбассе начали масштабные учения с привлечением гражданских сил (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты усилили боевую подготовку на Донбассе на этой неделе. Боевики проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.

В частности, враг начал масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил и средств и призванных на сборы резервистов.

По информации разведки, российско-оккупационные войска проводят в этом году сборы с резервистами в два этапа: подготовительный (21-25 сентября) и зачетный (4-8 октября).

В то же время боевики под руководством российских инструкторов ведут интенсивные учения по артиллерийским, танковым, мотострелковым, разведывательным и инженерно-саперным подразделениям с выполнением стрельб, использованием боевых машин и по разведывательно-диверсионной подготовке.

Напомним, что сегодня оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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