Боевики на Донбассе начали масштабные учения с привлечением гражданских сил

Российские оккупанты усилили боевую подготовку на Донбассе на этой неделе. Боевики проводят масштабные учения с привлечением гражданских сил и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.

В частности, враг начал масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил и средств и призванных на сборы резервистов.

По информации разведки, российско-оккупационные войска проводят в этом году сборы с резервистами в два этапа: подготовительный (21-25 сентября) и зачетный (4-8 октября).

В то же время боевики под руководством российских инструкторов ведут интенсивные учения по артиллерийским, танковым, мотострелковым, разведывательным и инженерно-саперным подразделениям с выполнением стрельб, использованием боевых машин и по разведывательно-диверсионной подготовке.