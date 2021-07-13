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Вночі бойовики відкрили вогонь біля Південного. За минулу добу - п'ять порушень "тиші"

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Вівторок 13 липня 2021 08:39
Вночі бойовики відкрили вогонь біля Південного. За минулу добу - п'ять порушень "тиші" Фото: на Донбасі бойовики вночі стріляли поблизу Південного (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 12 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Після опівночі зафіксовано ще один обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Так, вчора поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 13 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню неподалік Південного. Там окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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