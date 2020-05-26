Бойовики на Донбасі від початку доби жодного разу не порушували режим "тиші"

Від початку поточної доби, 26 травня, бойовики на Донбасі жодного разу не порушували режим "тиші". Українські військові контролюють ситуацію на лінії розведення військ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, російсько-окупаційні війська збройну активність сьогодні на лінії бойового зіткнення не проявляли. Захисники України неухильно дотримуються режиму "тиші" на лінії бойового зіткнення та щохвилини перебувають напоготові дати гідну ефективну відсіч на підступні ворожі дії з боку бойовиків.

Нагадаємо, на Донбасі 25 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, однак втрат серед українських військових внаслідок обстрілів немає.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Служба безпеки України встановила персональні дані всіх учасників терористичної групи, яка в травні 2018 року здійснила артилерійський обстріл позицій операції об'єднаних сил в районі Бахмутської траси Луганської області.