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СБУ ідентифікувала всіх бойовиків, причетних до загибелі двох спецназівців у 2018 році

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 10:19
СБУ ідентифікувала всіх бойовиків, причетних до загибелі двох спецназівців у 2018 році
Фото: СБУ (РБК-Україна)

Терористам повідомили про підозру і оголосили в розшук

Служба безпеки України встановила персональні дані всіх учасників терористичної групи, яка в травні 2018 року здійснила артилерійський обстріл позицій операції об'єднаних сил в районі Бахмутської траси Луганської області. Тоді в результаті обстрілу загинули двоє спецназівців групи "Альфа".

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

"За даними української контррозвідки, групу терористів так званого "3 мотострілецького батальйону 4 омсбр Народної міліції ЛНР" очолював уродженець РФ на прізвисько "Шумер". У його підпорядкуванні перебували троє учасників незаконних збройних формувань. Для атаки на позиції операції Об'єднаних сил в районі Бахмутської траси бойовики застосували артилерійське озброєння", - повідомили в СБУ.

Також встановлена причетність цієї групи до обстрілу українських військових в Новоайдарському та Слов'яносербському районах Луганської області.

"В рамках відкритого кримінального провадження ватажка групи і підлеглим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Судом надано дозвіл на затримання фігурантів. Зловмисники оголошені в розшук", - зазначили в СБУ.

Терористам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, 26 травня 2018 року в Луганській області при обстрілі бойовиків загинули два співробітники СБУ - полковник Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов.

Також РБК-Україна писало, що прокуратура встановила близько 600 осіб, постраждалих від катувань бойовиків на Донбасі.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниДонбасбойовики
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