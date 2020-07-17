Бойовики на Донбасі не можуть вважатися комбатантами, - Офіс генпрокурора

Бойовики на Донбасі, в тому числі й ті, які є підозрюваними у причетності до катастрофи МН17, не можуть вважатися комбатантами. Зокрема, через те, що Росія не визнає себе стороною конфлікту.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В очікуванні покарання: що відбувається зі справою МН17 через шість років".

Зазначимо, на сьогодні у справі про катастрофу проходять четверо підозрюваних: росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко. На суді в Гаазі піднімалося питання про те, чи можуть їх визнати комбатантами і, відповідно, чи мають вони імунітет від кримінального переслідування.

Відповідно до Женевської конвенції, комбатанти - це активні учасники збройних конфліктів, на яких поширюються особливі правила і які можуть за певних обставин бути звільнені від кримінального переслідування. Комбатантами вважається весь особовий склад регулярних збройних сил, ополчень, добровольчих і партизанських загонів. Згідно з міжнародним правом, вони мають право застосовувати силу в ситуації збройного конфлікту.

Важливий момент - комбатант має відкрито входити до збройних формувань однієї зі сторін у міжнародно визнаному конфлікті. На думку прокуратури Нідерландів, Пулатов, Гіркін, Харченко і Дубинський не можуть вважатися такими, оскільки Росія не визнає себе стороною конфлікту і заперечує контроль над бойовиками на Донбасі.

Українська сторона розраховує, що колегія суддів у Гаазі прислухається до аргументів прокурорів. Особливо, враховуючи, що самі колишні бойовики не називають себе комбатантами.

"До речі, жоден з обвинувачених особисто не заявляв про статус комбатанта. В такому випадку, звичайно, питання про наявність імунітету буде вирішувати суд. Упевнений, що в матеріалах справи є достатньо інформації для цього", - зазначив у коментарі РБК-Україна заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Він також підкреслив, що для статусу комбатанта треба, щоб встановлені критерії виконувалися одночасно. У переліку критеріїв - наявність дисциплінарної системи і суворе дотримання норм міжнародного гуманітарного права в збройному формуванні.

"Зрозуміло, що у випадку з незаконними збройними формуваннями РФ на Донбасі про це навіть не йдеться. А в разі невиконання хоча б одного з критеріїв обвинувачуваний права на імунітет комбатанта не має", - додав Мамедов.

Нагадаємо, до шостої річниці катастрофи MH17 Європейський союз виступив із заявою, в якій висловив надію, що Росія візьме відповідальність за катастрофу літака на Донбасі.

Також стало відомо, що Нідерланди подали окремий позов на Росію в ЄСПЛ через катастрофу малазійського "Боїнга".