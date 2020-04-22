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Бойовики на Донбасі мінують потенційні ділянки розведення військ

Новини » Надзвичайні події     22.04.2020 - 15:59
Бойовики на Донбасі мінують потенційні ділянки розведення військ
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Окупанти використовують заборонені протипіхотні міни ПМН та МОН

Бойовики на Донбасі встановлює додаткові мінні поля на потенційних ділянках розведення військ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, окупанти встановлюють додаткові мінні поля із використанням заборонених протипіхотних мін ПМН та МОН у безпосередній близькості до доріг і сільськогосподарських угідь.

Також ворог утримує на прихованих вогневих позиціях 122-мм гаубиці Д-30 та самохідні артилерійські установки "Гвоздика", з порушенням відстаней відведення важкого озброєння. Як зазначається, вони знаходяться в районах населених пунктів: Біле (Лутугинський район Луганської області), Бугаївка (Перевальський район, Луганська область), а також поблизу лінії зіткнення.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс різко висловилася щодо ситуації на Донбасі під час Великодня, коли внаслідок обстрілів був убитий український військовий. Вона висловила жаль через загибель солдата та закликала Росію змусити окупаційні війська не порушувати режим тиші.

На Донбасі українських військових обстріляли із мінометів Посол Британії висловила обурення обстрілами на Донбасі у Великдень
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