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Боевики на Донбассе минируют потенциальные участки разведение войск

Новости » Происшествия     22.04.2020 - 15:59
Боевики на Донбассе минируют потенциальные участки разведение войск
Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Оккупанты используют запрещенные противопехотные мины ПМН и МОН

Боевики на Донбассе устанавливают дополнительные минные поля на потенциальных участках разведение войск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, оккупанты устанавливают дополнительные минные поля с использованием запрещенных противопехотных мин ПМН и МОН в непосредственной близости к дорогам и сельскохозяйственных угодий.

Также враг удерживает на скрытых огневых позициях 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения. Как отмечается, они находятся в районах населенных пунктов: Белое (Лутугинский район Луганской области), Бугаевка (Перевальский район, Луганская область), а также вблизи линии соприкосновения.

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс резко высказалась относительно ситуации на Донбассе во время Пасхи, когда в результате обстрелов был убит украинский военный. Она выразила сожаление из-за гибели солдата и призвала Россию заставить оккупационные войска не нарушать режим тишины.

На Донбассе украинских военных обстреляли из минометов Посол Великобритании выразила возмущение обстрелами на Донбассе в Пасху
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