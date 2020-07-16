Бойовики на Донбасі використовують заборонені Оттавською конвенцією російські міни

Російські найманці обстріляли селище Новолуганське у Донецькій області з використанням протипіхотної міни ПОМ-2. Даний вид мін виготовляється тільки у РФ та заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

За даними української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), обстріл відбувся 15 липня з напрямку непідконтрольного селища Доломітне. Бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет РПГ-7, у якості гранати використали міну ПОМ-2.

Спостережна група української сторони СЦКК виявила вказану міну під час фотофіксації обстрілу. Боєприпас не здетонував. За її утилізацію візьметься підрозділ ДСНС. В СЦКК зазначили, що на прилеглій до обстрілу території можуть знаходитись інші міни ПОМ-2.

"Даний вид мін заборонений Оттавською конвенцією з 1997 року та виготовляється виключно в Російській Федерації", - наголосили у СЦКК.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі щодня під час обстрілів використовують заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, 15 липня російські найманці атакували українських військових з мінометів 120 мм калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.