Бойовики на Донбасі використовують прострочені Російські боєприпаси, - Україна в ОБСЄ

Як зазначає видання, Україна в ОБСЄ на засіданні форуму безпеки співробітництва поінформувала країни-учасниці про використання проросійськими бойовиками для обстрілів на Донбасі прострочених російських боєприпасів. Українська сторона продемонструвала фотографії руйнувань одного з житлових будинків у Водяному, який постраждав в результаті обстрілу 1 липня.

Всього по Водяному з 122-мм артилерійських систем бойовиками було випущено 16 снарядів. Вогонь вівся з боку житлових районів окупованого селища Заїченко.

Українські дипломати підкреслили, що знайдені на місці обстрілів фрагменти від снарядів свідчать про застосовувані боєприпаси типу ЗОФ49 з детонатором 3в35. Вони зняті з озброєння Збройних сил РФ після закінчення терміну придатності.

Ці боєприпаси для утилізації поставляються Росією незаконним збройним формуванням, які мають на озброєнні самохідні артилерійські установки 2б16" Нона-СВК " російського виробництва, яких немає в ЗСУ.

Також українська сторона зазначила, що це не перший випадок, коли Росія постачає бойовикам на Донбасі прострочені боєприпаси.

Непрямим підтвердженням використання бойовиками заборонених Мінськими угод озброєнь служить постійна відмова в доступі місії ОБСЄ на територію тимчасово окупованих населених пунктів Заїченко, Пікуз і Саханка, резюмували українські дипломати.