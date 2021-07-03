Бойовики з артилерії обстріляли Водяне. Під удар потрапили приватні будівлі
Проросійські бойовики у четвер, 1 липня, здійснили обстріл населеного пункту Водяне у Донецькій області. Окупанти застосували проти мирних мешканців артилерійські системи 120-го калібру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил у Facebook.
Обстріл Водяного стався у період з 15:35 до 16:20 та вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Заїченко.
"В ході верифікації виявлено факти застосування кремлівськими найманцями артилерійських систем калібру 120 мм, що призвело до руйнування приватної власності в населеному пункті Водяне", - заявили у штабі.
За даними командування ООС, бойовики застосували боєприпаси російського виробництва з підривником, які застосовуються для самохідних гармат типу 2с23 "Нона-СВК". Ці гармати не перебувають на озброєнні української армії.
Фото: бойовики обстріляли Водяне в Донецькій області (facebook.com/pressjfo.news)