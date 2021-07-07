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Боевики на Донбассе используют просроченные российские боеприпасы, - Украина в ОБСЕ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Контролируемые Россией боевики на Донбассе используют для обстрелов гражданской инфраструктуры и позиций украинских военных российские боеприпасы, срок хранения которых истек. В частности, это осколочно-фугасные снаряды типа ЗОФ49.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как отмечает издание, Украина в ОБСЕ на заседании Форума безопасности сотрудничества проинформировала страны-участницы об использовании пророссийскими боевиками для обстрелов на Донбассе просроченных российских боеприпасов. Украинская сторона продемонстрировала фотографии разрушений одного из жилых домов в Водяном, который пострадал в результате обстрела 1 июля.

Всего по Водяному из 122-мм артиллерийских систем боевиками было выпущено 16 снарядов. Огонь велся со стороны жилых районов оккупированного поселка Заиченко.

Украинские дипломаты подчеркнули, что найденные на месте обстрелов фрагменты от снарядов свидетельствуют о применяемых боеприпасах типа ЗОФ49 со взрывателем 3В35. Они сняты с вооружения вооруженных сил РФ по истечении срока годности.

Эти боеприпасы для утилизации поставляются Россией незаконным вооруженным формированиям, имеющим на вооружении самоходные артиллерийские установки 2Б16 "Нона-СВК" российского производства, которых нет в ВСУ.

Также украинская сторона отметила, что это не первый случай, когда Россия поставляет боевикам на Донбассе просроченные боеприпасы.

Косвенным подтверждением использования боевиками запрещенных минскими соглашений вооружений служит постоянный отказ в доступе миссии ОБСЕ на территорию временно оккупированных населенных пунктов Заиченко, Пикуз и Саханка, резюмировали украинские дипломаты.

Напомним, 1 июля боевики нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. Обстрел велся из запрещенных минскими соглашениями 122-мм орудий и минометов 120 калибра. Разрушены дома мирных жителей.

Отметим, 3 июля обстрелу из артиллерийских систем 120-го калибра подвергся населенный пункт Водяное. Были разрушены дома местных жителей.

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