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ОБСЄ зафіксувала танки та важке озброєння бойовиків на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     27.04.2020 - 15:34
ОБСЄ зафіксувала танки та важке озброєння бойовиків на Донбасі
Ілюстративне фото (twitter.com dpr55555)

У Донецькій області поза межами районів відведення помітили 10 танків та 5 бойових машин бойовиків

Минулого тижня на Донбасі безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував важку техніку та озброєння підтримуваних Росією бойовиків, яка знаходилася поза межами районів відведення. Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, поблизу населеного пункту Греччине у Донецькій області БПЛА ОБСЄ виявив три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика".

"Також на непідконтрольній уряду України території поза межами районів відведення було помічено 82 мм міномети 2Б9 "Волошка", 10 танків та 5 броньованих бойових машин. В цей же період в населених пунктах Соснівське, Набережне та Пікузи було виявлено протитанкові міни, які належать незаконним збройним формуванням РФ загальною кількістю 770 штук", - повідомили у Генштабі.

Зазначається, що під час планових польотів над ОРДЛО бойовики двічі обстріляли безпілотники Місії зі стрілецької зброї.

Також у Генштабі повідомили про черговий недопуск патрулів СММ до непідконтрольних Україні районів. Подія сталася на блокпосту поруч зі Станицею Луганською. Ще один випадок блокування діяльності Місії відбувся на блокпосту поблизу населеного пункту Верхньошироківське.

"Загалом, з початку 2020 року було зафіксовано 365 таких випадків перешкоджання роботі патрулів міжнародної організації", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні бойовики вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли українські позиції. Поранення отримали двоє українських військових.

Крім того, учора бойовики протягом 40 хвилин вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по українським позиціям в районі Новотроїцького.

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