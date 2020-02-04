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Бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     04.02.2020 - 18:24
Бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 4 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу по українських позиціях, а саме поряд з Мар’їнкою, неподалік Красногорівки, в районі населеного пункту Авдіївка.

Також п'ять ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - двічі поруч з Новотошківське, поблизу Травневого, два рази в районі населеного пункту Оріхове.

"Сьогодні, 4 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 лютого в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації отримав поранення один український військовий. Ще один отримав бойову травму.

Крім того, 2 лютого на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали двоє українських захисників, ще один військовослужбовець отримав бойову травму.

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