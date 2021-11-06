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Бойовики на Донбасі два рази порушили "тишу": втрат серед військових немає

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Донбас, Субота 06 листопада 2021 17:33
Бойовики на Донбасі два рази порушили "тишу": втрат серед військових немає Фото: бойовики на Донбасі два рази обстріляли позиції ООС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики на Донбасі з початку доби два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"З початку поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що в районі населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Болотного ворог використовував безпілотник, з якого на позиції військових були скинуті осколкові гранати ВОГ-17.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - уточнили в штабі ООС.

У відповідь українські військові відкривали вогонь, змусивши таким чином противника припинити обстріли.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити вогневу активність.

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