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Боевики на Донбассе два раза нарушили "тишину": потерь среди военных нет

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Донбасс, Суббота 06 ноября 2021 17:33
Боевики на Донбассе два раза нарушили "тишину": потерь среди военных нет Фото: боевики на Донбассе два раза обстреляли позиции ООС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики на Донбассе с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что в районе населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Болотного враг использовал беспилотник, с которого на позиции военных были сброшены осколочные гранаты ВОГ-17.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - уточнили в штабе ООС.

В ответ украинские военные открывали огонь, заставив таким образом противника прекратить обстрелы.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

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