Бойовики на Донбасі не допустили місію ОБСЄ до нібито поранених в результаті обстрілу

Представники окупаційної влади на Донбасі відмовилися допустити співробітників ОБСЄ до нібито поранених в результаті обстрілів українською стороною мирних жителів. При цьому бойовики вимагають від організації втрутитися в ситуацію з постраждалим цивільним населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

В ООС зазначили, що 2 серпня 2021 року медперсонал лікарні тимчасово окупованого поселення Горлівка в черговий раз відмовився надавати співробітникам місії ОБСЄ інформацію про стан нібито постраждалої від Збройних сил України жінки.

"Це відбувається на тлі масового поширення окупантами інформації про нібито поранених місцевих жителів через обстріли з ЗСУ і з подальшим зверненням до спостерігачів СММ ОБСЄ з вимогою втрутитися в ситуацію і вплинути на ЗСУ", - додали в ООС.

Українські військові підкреслили, що факти ненадання місії ОБСЄ відомостей про громадян, які нібито отримали поранення на тимчасово окупованих територіях, систематична.

"Зокрема, місія зафіксувала такі випадки в лікарнях, тимчасово окупованих Горлівки та Луганська", - уточнили в ООС.