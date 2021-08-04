ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі не допустили місію ОБСЄ до нібито поранених в результаті обстрілу

Новость на русском →
Донбас, Середа 04 серпня 2021 20:12
Бойовики на Донбасі не допустили місію ОБСЄ до нібито поранених в результаті обстрілу Фото: бойовики на Донбасі не допустили ОБСЄ до нібито поранених при обстрілі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представники окупаційної влади на Донбасі відмовилися допустити співробітників ОБСЄ до нібито поранених в результаті обстрілів українською стороною мирних жителів. При цьому бойовики вимагають від організації втрутитися в ситуацію з постраждалим цивільним населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

В ООС зазначили, що 2 серпня 2021 року медперсонал лікарні тимчасово окупованого поселення Горлівка в черговий раз відмовився надавати співробітникам місії ОБСЄ інформацію про стан нібито постраждалої від Збройних сил України жінки.

"Це відбувається на тлі масового поширення окупантами інформації про нібито поранених місцевих жителів через обстріли з ЗСУ і з подальшим зверненням до спостерігачів СММ ОБСЄ з вимогою втрутитися в ситуацію і вплинути на ЗСУ", - додали в ООС.

Українські військові підкреслили, що факти ненадання місії ОБСЄ відомостей про громадян, які нібито отримали поранення на тимчасово окупованих територіях, систематична.

"Зокрема, місія зафіксувала такі випадки в лікарнях, тимчасово окупованих Горлівки та Луганська", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, з початку 4 серпня збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Донбас ООС
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять