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Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

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Донбас, Середа 04 серпня 2021 17:08
Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 4 серпня, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, в Луганській області здійснив проліт з перетином лінії розмежування ворожий безпілотник типу "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Павлополя та Гранітного. Окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, біля Південного бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також в районі населеного пункту Мирне проросійські найманці обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 серпня, бойовики дев'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

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