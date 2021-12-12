ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новость на русском →
Неділя 12 грудня 2021 17:29
Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 12 грудня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу населеного пункту Талаківка. Окупанти вели вогонь з протитанкових ручних гранатометів.

У напрямку Кримського бойовики здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 грудня, бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі. Отримав поранення український військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас
NEWS
На Донбасі військовий підірвався на міні. Її уламки передадуть в міжнародні організації
На Донбасі військовий підірвався на міні. Її уламки передадуть в міжнародні організації
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет