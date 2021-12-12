Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі
У неділю, 12 грудня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу населеного пункту Талаківка. Окупанти вели вогонь з протитанкових ручних гранатометів.
У напрямку Кримського бойовики здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 грудня, бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі. Отримав поранення український військовий.