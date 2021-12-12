Бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі, поранений військовий
Упродовж минулої доби, 11 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранений український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 12 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.