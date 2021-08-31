Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС
У вівторок, 31 Серпня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Широкиного. Російські найманці стріляли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новозванівка бойовики застосовували міномети 120-го калібру.
Поблизу Нью-Йорка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки проросійські бойовики здійснили обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.