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Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС

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Донбас, Вівторок 31 серпня 2021 17:32
Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС Фото: бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 31 Серпня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Широкиного. Російські найманці стріляли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новозванівка бойовики застосовували міномети 120-го калібру.

Поблизу Нью-Йорка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки проросійські бойовики здійснили обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

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