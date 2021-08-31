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Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС

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Донбасс, Вторник 31 августа 2021 17:32
Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС Фото: Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ООС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 31 августа, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Широкино. Российские наемники стреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новозвановка боевики применяли минометы 120-го калибра.

Вблизи Нью-Йорка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки пророссийские боевики совершили обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

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ООС Донбасс
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