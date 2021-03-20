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На Донеччині в результаті обстрілу загинув військовий

Новость на русском → Донбас, Субота 20 березня 2021 17:16
На Донеччині в результаті обстрілу загинув військовий Фото: проросійський бойовик (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Бойовики на Донеччині обстріляли сьогодні позиції Об'єднаних сил поблизу Шумів. В результаті ворожого обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомило ОТУ "Північ" у Facebook.

Зазначається, що збройні формування Росії здійснили прицільний обстріл позицій українських військових зі стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Шуми.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкрили вогонь на ворожий обстріл.

Про дії окупантів українська сторона поінформувала представників ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли українські позиції поблизу Водяного, в результаті чого загинув український військовий.

Крім того, у четвер біля Південного під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення український військовий. Бойовики обстріляли позиції ООС з артилерійського озброєння і автоматичної зброї.

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На Донеччині в результаті обстрілу загинув військовий
На Донеччині в результаті обстрілу загинув військовий
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