Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції
На Донбасі російські бойовики два рази обстріляли українські позиції. Обійшлося без втрат серед особового складу військових.
Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.
Обстріл зафіксовані біля населеного пункту Водяного, де бойовики стріляли з гранатометів різних систем.
Загиблих і поранених серед українських військових не було. Українська сторона СЦКК повідомила про порушення режиму "тиші" представників СММ ОБСЄ.
Нагадаємо, вчора поблизу Шумів український військовий отримав кульове поранення. Його намагалися доставити в медичну установу, але під час транспортування військовий помер. Ним виявився військовослужбовець з Кропивницького Кирило Биковський.
Це вже третя втрата серед українських військових за останні три дні. У п'ятницю на Донеччині загинув військовий під час обстрілу позицій поблизу Водяного. Окупанти били з мінометів та іншої зброї.
А в четвер смертельне поранення отримав український військовий поблизу Південного.