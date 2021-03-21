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Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції

Новость на русском → Донбас, Неділя 21 березня 2021 18:12
Бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції Фото: військовий в зоні ООС (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

На Донбасі російські бойовики два рази обстріляли українські позиції. Обійшлося без втрат серед особового складу військових.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Обстріл зафіксовані біля населеного пункту Водяного, де бойовики стріляли з гранатометів різних систем.

Загиблих і поранених серед українських військових не було. Українська сторона СЦКК повідомила про порушення режиму "тиші" представників СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора поблизу Шумів український військовий отримав кульове поранення. Його намагалися доставити в медичну установу, але під час транспортування військовий помер. Ним виявився військовослужбовець з Кропивницького Кирило Биковський.

Це вже третя втрата серед українських військових за останні три дні. У п'ятницю на Донеччині загинув військовий під час обстрілу позицій поблизу Водяного. Окупанти били з мінометів та іншої зброї.

А в четвер смертельне поранення отримав український військовий поблизу Південного.

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