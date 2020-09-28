ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"

Донбас, Понеділок 28 вересня 2020 07:51
Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим "тиші"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 27 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції українських військових. Ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Опитне. Обстріли були вчинені зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і підствольного гранатомета.

Також ворожий вогонь був зафіксований на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхове і Шумів.

Загиблих і поранених серед українських військових немає.

З початку поточної доби, 28 вересня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 26 вересня бойовики три рази порушили режим "тиші". Неподалік від Горіхово унаслідок підриву на міні троє військових отримали осколкові поранення.

Крім того, в п'ятницю російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я поблизу Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що в середині вересня під час інженерних робіт біля Водяного на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся